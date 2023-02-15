В Томской области озвучили среднюю зарплату врачей

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В Томской области средняя зарплата врачей составляет 85,5 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщила и.о. замгубернатора по соцполитике Светлана Грузных.

Помимо этого, вице-губернатора также сообщала ранее, что в 2023 году фиксируется нехватка 197 врачей, которые оканчивают целевое обучение, 84 из них — узкие специалисты. И ожидаем 474 специалиста, которые заканчивают средние медицинские организации.

Как заявила Грузных, средняя заработная плата в регионе по предложениям банка вакансий - более 38,5 тысяч рублей. Отмечается, что это несколько ниже, чем средняя зарплата в области.

"Это связано с тем, что не всегда работодатель указывает стимулирующие выплаты", – уточнила замгубернатора.

Поясняется, что средний медицинский персонал в Томской области зарабатывает 43 507 рублей, младший персонал - 41 425 рублей. Однако в целом в банке вакансий на данный момент почти 9 тысяч предложений. Уточняется, что у более 5 тысяч нет требований по опыту работы.