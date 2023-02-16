Директора дома соцобслуживания в Томске осудят за взятку в 100 тысяч рублей

Директора областного госучреждения «Дом социального обслуживания «Забота» задержали за получение взятки от предпринимателей суммой 100 тысяче рублей. Об этом рассказали в Управлении СК РФ по Томской области.

Руководитель ОГАУ вымогала деньги у коммерческих организаций в обмен на непрепятствование исполнению заключенных с ними договоров и содействие подписанию новых контрактов на поставку товаров. Её условиями были 5%-е отчисления от общей стоимости договоров (в общей сложности 100 тысяч рублей).

"При этом заявила, что в случае отказа от передачи денег она примет меры по расторжению заключенных договоров поставки в одностороннем порядке и создаст неблагоприятные условия для этих коммерческих организаций", - сообщили в ведомстве.

Обвиняемую задержали сотрудники УФСБ России по региону после личного получения ею взятки осенью 2022 года. Деньги женщине передали в салоне машины на парковке рядом с северским КПП.

Расследование завершено, теперь сибирячка предстанет перед Северским городским судом, где ей представят обвинение в соответствии с п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде денег, совершенное в значительном размере, с вымогательством взятки).