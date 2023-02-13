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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:58

Более 5 тысяч томичей поучаствовали в «Лыжне России» вместе с губернатором

Забеги прошли в Томске и 13 районах области
Анастасия Талалаева

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области 5508 жителей приняли участие в «Лыжне России». Вместе с томичами на лыжах прокатился и глава региона, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В текущем году в области 41-й раз состоялась лыжная гонка. В региональном центре дистанцию пробежали 2583 участника.

«Это подтверждает, что в Томской области сильны спортивные традиции, много профессионалов и любителей спорта. На забег пришли от мала до велика, несмотря на сибирский мороз», — написал Владимир Мазур. Максимальный возраст участников в этом году в регионе достиг 84 лет.

Известно, что в Асиновском и Шегарском районах мероприятие пройдёт в субботу, 18 февраля.