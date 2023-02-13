Из-за перевернутого грузовика у томского села Кафтанчиково образовалась многокилометровая пробка

Фото: "Регион-70"

На трассе до Томска возле села Кафтанчиково сформировала большая пробка из-за ДТП, которое произошло утром. Об этом сообщают очевидцы.

Напомним, что сегодня, 13 февраля, около 6:37 под Томском опрокинулся на проезжую часть грузовой автомобиль. Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Кафтанчиково и Тахтамышево.

По словам свидетелей, сейчас на трассе растянулась многокилометровая пробка, так как службы продолжают работать на месте и поднимать грузовой автомобиль.