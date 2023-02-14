Новым начальником по капстроительству в Томске станет Арслан Садыков

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске заместителем мэра по капитальному строительству назначили Арслана Садыкова. Ранее он был заместителем бывшего начальника капстроительсва Александра Суходолова, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение поставить Садыкова на данную должность принял и.о. мэра Михаил Ратнер. Это связано с уходом по собственному желанию бывшего начальника Александра Суходолова.

"Мэрия всегда была кузницей кадров для крупнейших коммерческих предприятий и иных организаций. Опыт, полученный здесь, очень ценится работодателями. Конечно, нам трудно тягаться с такими структурами по уровню заработных плат. Тем не менее по-человечески мы рады за наших уже бывших коллег и готовы и дальше с ними сотрудничать, уже в другом качестве", - сказал Ратнер.

Отметим, что новый назначенный заммэра по капитальному строительству Садыков, раньше работал в ОАО «Томск РТС» начальником отдела технической экспертизы. С августа 2018 года начал работать в департаменте капитального строительства мэрии на должности заместителя начальника. Имеет три высших образования НИ ТПУ по направлениям «Теплоэнергетика», «Промышленная теплоэнергетика» и «Экономика и управление на предприятии».