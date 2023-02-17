Томскавтодор заключил контркт на 5,5 млрд рублей на строительство МТК

Фото: Иван МАКЕЕВ

Контракт на 5,5 млрд рублей на строительство МТК заключил Томсавтодор с АО "Автодорстрой". Как рассказали в администрации Томской области, документация предусматривает строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо в Томске на участке 0 5 км.

"Сегмент МТК протяженностью 4,14 км пройдет от транспортной развязки с железной дорогой Тайга Томск на 76-м километре до первого километра автодороги Томск Мирный Межениновка", - говорится в сообщении.

Власти региона уточнили, что МТК будет включать в себя 3 транспортные развязки. В одном уровне — на пересечении с Коларовским трактом, в разных уровнях — на пересечении с улицами Тихая и Богдана Хмельницкого, а также разворотную петлю. Проезжая часть будет иметь четыре полосы движения.

По условиям заключенного контракта, организация должна завершить строительство в августе 2026 года.

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