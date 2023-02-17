В Томской области 57 млн рублей ушло на строительство домов по маткапиталам

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В минувшем году 189 томских семей воспользовались материнским капиталом для строительства частного дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Суммарно в Томске и области на дома из материнских капиталов потрачено 57 153 039 рублей за 2022 год.

Кроме возведения новых зданий выплаты по закону можно потратить на расширение жилплощади, а также компенсацию затрат на построенный или реконструированный дом.

По словам экспертов СФР, улучшением жилищных условий не считаются хозяйственные пристройки и гаражи.