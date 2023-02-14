"Третий мост, кампус и новые школы": губернатор Томской области отчитался о главных событиях в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о ходе главных проектах региона. Глава области выступил на заседании фракции «Единой России» в Законодательной Думы Томской области, сообщает администрация.

ТРЕТИЙ МОСТ

Как отмечает глава региона, изготовление проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Томь запланировано на 2024-2025 годы. Строительство намечено на 2025-2028 годы. На данный момент идет подготовка к определению и обоснованию места для створа моста.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

В феврале 2023 года область планирует получить положительное заключение госэкспертизы на проект областной детской больницы на 550 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену. Больницу построят в Северном медицинском городке.

МЕЖВУЗОВСКИЙ КАМПУС

Правительство РФ предложило скорректировать параметры межвузовского кампуса. На данный момент, его стоимость на сегодня составляет 46 млрд рублей (18 млрд – федеральный грант, 27.1 – внебюджетные источники, 900 млн – средства областного бюджета). Инвестор завершает изыскания на участке на Сенной Курье, идёт разработка конструктивных решений и проектирование наружных сетей. До апреля власти региона планируют подписать концессионное соглашение.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

В Томской области идет подготовка к строительству новых школ. Специалисты анализируют текущее состояние учебных заведений, перспективную потребность в дополнительных учебных местах по каждому муниципалитету.

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