В Томске заместителя главы района приговорили к условному сроку

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Замглавы Томского района Дениса Празукина приговорили к условному сроку. Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Томской области.

"Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместителя главы района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Празукину назначен испытательный срок на три года, помимо этого, он не сможет занимать должности в структурах власти в течение 2 лет.