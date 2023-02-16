Экс-замгубернатору Томской области Гурдину продлили срок ареста до 19 марта

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Даниил Опарин

Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину продлили срок ареста. Октябрьский районный суд определил новую дату окончания ареста – 19 марта 2023 года. Судебное заседание прошло в среду, 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Томской области.

Напомним, в июле 2022 года Юрия Гурдина задержали в Анапе и доставили в Томск. Мужчину обвинили в растрате 70 миллионов рублей. Адвокат пытался оспорить меру пресечения для Гурдина, ссылаясь на его неудовлетворительное состояние здоровья. В период рассмотрения дела экс-чиновник сменил адвоката.

В декабре 2022 года у Юрия Гурдина арестовали имущество, которое оценили в 273 миллионов рублей.

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