Грузовой автомобиль перевернулся на трассе под Томском

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сегодня, 13 февраля, около 6:37 под Томском опрокинулся на проезжую часть грузовой автомобиль. Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Кафтанчиково и Тахтамышево. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

«В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортных средств», - уточнили в сообщении.

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