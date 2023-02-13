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НовостиОбщество13 февраля 2023 1:34

Грузовой автомобиль перевернулся на трассе под Томском

Инцидент произошел на трассе между Тахтамышево и Кафтанчиково
Анна Ковалёва

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сегодня, 13 февраля, около 6:37 под Томском опрокинулся на проезжую часть грузовой автомобиль. Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Кафтанчиково и Тахтамышево. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

«В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортных средств», - уточнили в сообщении.

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