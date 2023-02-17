По делу Терещенко и Агеева томский судья объявила о самоотводе

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В Томске судья Ленинского районного суда объявила о самоотводе по делу Терещенко и Агеева. Его причина неизвестна, сообщает telegram-канал "Милый Томск".

Ранее сообщалось, что генеральному директору томской ГК «Лама» Владиславу Левчугову, а также следователю Сергею Арефьеву продлили срок ареста.

"Сегодня должны были состояться прения сторон и оглашение приговора. Похоже рассмотрение дела начнется с самого начала с другим судейским составом. Причины самоотвода непонятны", - говорится в сообщении.

Напомним, что Арефьева обвинили в получении взятки в особо крупном размере, а гендиректора «Ламы» - во взяточничестве. Левчугова также подозревают в незаконном обороте оружия. Дело заведено по ч.1 ст. 222 УК РФ - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".