Для охотников из Томской области с марта введут новы правила

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 марта 2023 года для охотников из Томской области изменятся правила. Отмечается, что меняются правила охоты на боровую и водоплавающую дичь, сообщает заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

Как отмечает специалист, на все сроки будут десять дней по трем зонам охоты. С 25 апреля по 4 мая, вторая зона – со 2 мая по 11 июня, третья зона – с 6 по 15 мая.

Помимо этого, охота на селезней, уток с использованием живых подсадных (манных) уток будет проходить во всех районах с 20 апреля по 19 мая.

Истомин добавляет, что на медведей также увеличивается срок весенней охоты на десять дней.