Жители Томска организовали сбор средств для кондукторов трамваев

Фото: Анна Ковалёва

В Томске активисты начали сбор средств для кондукторов трамваев. Собранные деньги пойдут на необходимое оборудование и вещи. Об этом рассказал автор telegram-канала "Город не бесит" Дмитрий Поляков.

"Мы организуем сбор средств на покупку необходимых вещей кондукторам Томских трамваев. Сбор средств остановим на следующей неделе. На собранные деньги мы купим вещи, которые передадим ТТУ почтой", - рассказал Дмитрий.

Данное решение было принято после того, как томич в трамвае стал свидетелем странной ситуации. В трамвае, на котором ехал Дмитрий, кондуктор отогревал кассовый аппарат.

Фото: "Город не бесит"

"Кондуктор без специальных опознавательных знаков. Без специальной униформы для разных сезонов, без перчаток. Потирает и греет руки после того, как провёл расчёт очередных пассажиров. Согревает кассовый аппарат, чтобы тот не отключился и продолжал работать", - рассказал собеседник.

Помимо этого, Дмитрий отметил, что сам трамвай №1 был не в лучшем состоянии. По словам томича, транспорт был грязный, холодный, с дырками, а местами детали были заклеены скотчем.

Уточняется, что сбор средств происходит в самом telegram-канале.