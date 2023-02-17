Для томского предпринимателя Левчугова попросили домашний арест из-за СВО

Фото: Telegram-канал "Милый Томск"

Накануне, 16 февраля, суд продлил срок ареста томскому бизнесмену Владиславу Левчугову на 6 месяцев. Защита попросила учесть род занятий предпринимателя и отправить его под домашний арест. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милый Томск».

По словам адвоката Левчугова, до задержания он был учредителем и руководителем компании, производящей самолеты. Соответствующее соглашение было заключено в мае 2021 года с НИИ авиации им. Чаплыгина. Техника подлежала так называемому обеспилочиванию.

«После начала специальной военной операции всем предприятиям, занимающимся подобным родом деятельности, предписано сосредоточить все усилия на разработке беспилотных летательных аппаратов. Нахождение Левчугова под домашним арестом будет способствовать быстрейшей реализации данного проекта», - заявил адвокат.

Добавим, что обвиняемый Левчугов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Москвы. «Прокурор Томской области Александр Семенов, а также обвиняемые ходатайствовали об изменении территориальности - с Томской области на любой соседний регион. Суд принял решение передать данные ходатайства сторон в вышестоящий суд для рассмотрения по существу», — сообщает паблик «Милый Томск».

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