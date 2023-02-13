Томская область готовится к ремонту 211 км дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожное покрытие в Томске, Северске и на областных трассах отремонтируют в предстоящий сезон. О контрактах с подрядчиками по нацпроекту сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для ремонта в текущем году 211 километров дорог уже заключили 70% контрактов с подрядчиками, которые сейчас продолжают подготовку к работам: запасают материалы, обслуживают спецтехнику, подбирают сотрудников.

В 2023 году по просьбе местных жителей и предложениям депутатов отремонтируют 13,5 км проезжих частей в Томске (на улицах Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, Красноармейской, Алтайской, Киевской и на трассе Томск – Мариинск).

В Северске планируют привести в порядок 5,1 км дорожного покрытия (на улицах 40 лет Октября, Пионерской, Пушкина, Горького, Строителей, Северной, Курчатова и Коммунистическом проспекте).

Большая часть запланированного ремонта пройдёт на региональных трассах (192,8 км): Мельниково – Кожевниково – Изовка, Тунгусово – Могочино – Суйга, Кривошеино – Вознесенка, Первомайское Березовка, Первомайское – Орехово, Томск – Аэропорт, Больше-Дорохово – Тегульдет, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, Томск – Аникино – Ярское и Томск – Каргала – Колпашево.

Известно, что работы финансируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и начнутся, когда на территории Томской области установится плюсовая температура воздуха.