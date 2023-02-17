Директору томской "Ламы" Левчугову и следователю Арефьеву продлили срок ареста

Фото: Telegram-канал "Милый Томск"

Генеральному директору томской ГК «Лама» Владиславу Левчугову, а также следователю Сергею Арефьеву продлили срок ареста.

Напомним, что Арефьева обвинили в получении взятки в особо крупном размере, а гендиректора «Ламы» - во взяточничестве. Левчугова также подозревают в незаконном обороте оружия. Дело заведено по ч.1 ст. 222 УК РФ - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

Судебное заседание, на котором решили продлить срок ареста Левчугову и Арефьеву, состоялось в четверг, 16 февраля 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Милый Томск». «Обвиняемые участвуют по средствам ВКС из СИЗО Москвы», - сказано в сообщении.

Согласно решению Советского районного суда, содержание под стражей Левчугова и Арефьева продлено на 6 месяцев.