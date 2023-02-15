Власти Томска направили обладминистрацию заявку на субсидию для начала работ по 3-му мосту

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Мэрия Томска направила в администрацию региона заявление о предоставлении субсидии для начала работ по 3-му мосту. Уточняется, что Администрация Томской области предусмотрела в областном бюджете средства в объеме 165 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования, сообщили в пресс-служба мэрии.

Как отметил заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, администрация города проработала несколько предложений, куда должны уходить транспортные потоки с третьего моста. Однако необходимо провести экспертные расчеты, чтобы выбрать оптимальный вариант.

"У проектировщиков может быть своё видение. Аукционом будет определена компания, которая займется обоснованием инвестиций для определения створа и разработкой проекта планировки территории. После этого мы сможем подготовить техническое задание для разработки проектно-сметной документации и собственно сам проект", - добавил Макаров.

Помимо этого заместитель мэра по строительству подчеркнул, что строительство третьего моста в Томске влечет за собой необходимость достройки левобережный дороги, потому что она будет непосредственно увязана со створом моста на левом берегу Томи. После изучения проектной документации совместно с администрацией региона будет определён вариант завершения строительства дороги.

Ранее сообщалось, что изготовление проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Томь запланировано на 2024-2025 годы. Строительство намечено на 2025-2028 годы. На данный момент идет подготовка к определению и обоснованию места для створа моста.

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