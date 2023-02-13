На пост мэра Томска претендует депутат Максим Лучшев

Фото: Дума Томска

Депутат Максим Лучшев подол документы на пост мэра. Он также рассказал, почему он решил стать градоначальником, сообщает telegram-канал «Милый Томск».

«Проблем в городе существует очень много. Но предлагаю поговорить о том, зачем нужен мэр и сильная муниципальная администрация. Администрация нужна чтобы жителям было комфортнее, уютно, город постоянно прибавлялся в населении, развивался экономически и самое главное, чтобы развивались наши университеты, которые являются основной фишкой нашего города», - сказал депутат.

Отметим, что Максим Лучшев родился в Барнауле. Он окончил ТПУ по направлению «Оптотехника», также проходил переподготовку в сфере менеджмента организаций в 2014 году.

Женат, есть дети.