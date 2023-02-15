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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:00

Томская область стала регионом с самой низкой детской смертностью в СФО

В прошлом году показатель был зафиксирован на уровне 3,8 из 1000 человек
Анастасия Талалаева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и области за последние 5 лет отмечена самая низкая детская смертность по Сибири. Об этом рассказала журналистам исполняющая обязанности замгубернатора по социальной политики региона Светлана Грузных.

За минувший год показатели по смертности в Томской области достигли доковидного уровня: 12 на тысячу человек населения (13,9 во время пандемии). Кроме того, сократилась и детская смертность, которая теперь считается самой низкой в Сибири (3,8 на 1000 человек).

Грузных объяснила положительную динамику поддержкой регионального здравоохранения, в том числе закупкой медицинского оборудования, ремонтом больницы в Асино, открытием новых ФАПов и другими мерами. Она добавила, что основные причины смертности в Томской области не меняются в течение многих лет: заболевания сосудов, травмы, отравления, а также несчастные случаи.