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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:48

Создание трассы Тобольск-Тара-Томск пришлось отменить из-за отсутвия интереса к ней

Томскавтодор посчитал, что трасса не имеет значимости для Томской области
Ксения Высотина

Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за того, что Томскавтодор посчитал, что трасса Тобольск-Тара-Томск не имеет значимости для Томской области, строительство пришлось отменить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Уточняется, что теперь данную трассу проложат в Новосибирской области.

Как сообщает издание "АиФ-Томск", строительство дороги одобрили еще в 2018 году. Общая протяженность трассы должна была составить 1200 км. Сообщалось, что Омская область является перспективной для транснациональных грузопотоков, кроме того там также есть все виды транспортной инфраструктуры и учреждения по подготовке кадров в этой сфере. Трасса должна была увеличить товарооборот между Тюменской, Омской и Томской областями.