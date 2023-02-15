Три томских университета получили федеральный грант на развитие своих передовых инженерных школ

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В Томске три вуза получили федеральный грант на развитие передовых инженерных школ в 2023 году. ТПУ, ТГУ и ТУСУР успешно защитили свои программы на Совете по грантам, сообщает пресс-служба областной администрации.

"ТПУ, ТГУ и ТУСУР успешно защитили свои программы на Совете по грантам на оказание господдержки создания и развития передовых инженерных школ Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что политехнический вуз получил максимальный грант в размере 514 млн рублей. ТПУ будет развивать инженерную школу "Интеллектуальные энергетические системы". Данная школа будет заниматься разработкой и внедрением отечественных, суверенных цифровых решений и продуктов для разных отраслей топливно-энергетического комплекса страны.

ТГУ получил 348,2 млн рублей для развития передовой школы "Агробиотек". Она создана для того, чтобы обеспечить технологическую независимость сельского хозяйства России от импорта. Школа внедряет принципы инженерного образования в подготовку специалистов в области биологии, агрономии и сельского хозяйства.

ТУСУР также получил 348,2 млн рублей для развития своей передовой инженерной школы "Электронное приборостроение и системы связи" имени Анатолия Кобзева. Данное учебное заведение проводит комплексные исследования и занимается разработками в области микроэлектроники, радиофотоники, научного приборостроения, систем технологической связи и Интернета вещей, технологий безопасного применения беспилотных авиационных систем для создания сервисов будущего.