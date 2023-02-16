Почти 85 килограммов наркотических средств изъяли в Томской области в 2022 году

В регионе перекрыли 9 наркоканалов из четырех городов страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году из оборота изъяли 84,6 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Для сравнения – в 2021 году эти цифры были на уровне 76,8 кг. Об этом сообщают Вести-Томск со ссылкой на информационно-аналитическую записку главы регионального УМВД Демьяна Лаптева, опубликованную на сайте Законодательной думы.

Уточняется, что было пресечено 1242 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 1051 - тяжкие и особо тяжкие. Было расследовано 806 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлекли 363 человека.

Кроме того, было перекрыто девять каналов поставок запрещенных веществ из Кемерово, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Кстати, по раскрываемости данной категории преступлений Томская область занимает 29-е место по России и 3-е по СФО: за год выросла с 48,3% до 64,3%, по тяжким и особо тяжким - с 37% до 58,9%.