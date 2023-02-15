В 2023 году мэрия Томска планирует выделить на уборку снега на 55 млн рублей больше

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Городская администрация направила МБУ «Томск САХ» в минувшем году 125,2 миллиона рублей на уборку снега, в 2023 году сумму увеличат до 180,8 миллионов. Об этом сообщило издание "АиФ-Томск" со ссылкой на представителя администрации Томска.

Зимой 2022-2023 спецавтохозяйство вывезло с городских улиц более 230 тысяч тонн снега. С помощью весового контроля на полигонах информация об объёмах обновляется ежедневно.

«Согласно решению Думы Томска, в 2022 году на работы по вывозу снега с улично-дорожной сети Томска направлено 125,2 млн рублей. В 2023 году на эти работы запланирована сумма 180,8 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее бюджет вывоза снега в Томске оценивался заместителем мэра Вячеславом Черноусом в 32 миллиона рублей (на портале «Госзакупок» значатся такие же цифры).

По информации из открытых источников, "ТомскСАХ" подписали договор о вывозе около 143 тысяч тонн снега с 10 ноября прошлого года до конца 2023 (всего было три контракта общей стоимостью 31 201 800 рублей).