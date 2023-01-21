«КП-Томск» рассказывает о самых громких новостях за прошедшую неделю

Уходящая неделя в Томской области была насыщена разнообразными событиями. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Уходящая неделя в Томской области была насыщена разнообразными событиями. В нашем обзоре расскажем самые яркие новости, которые выделялись на фоне других.

Понедельник, 16 января

В Томске задержали адвоката, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Задержанный потребовал от родственников подсудимого шесть миллионов рублей, рассказав, что он может повлиять на государственных деятелей и их решение.

За два дня в пожарах в Томской области погибли четыре человека. В связи с этим была усилена профилактическая работа по предупреждению пожаров и правильному использованию отопительных приборов.

Студентов ТУСУРа эвакуировали из-за сообщения о минировании. В администрации Томской области сообщили, что оперативники проверят данную информацию.

Вторник, 17 января

В Томске экодиктант заинтересовал более 30 тысяч человек. Акция проходила с 11 ноября по 4 декабря 2022 года.

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил и.о. начальника департамента промышленности и энергетики Томской области Анастасию Шевченко. Ранее работала заместителем начальника департамента.

Томскстат опубликовал данные по инфляции в регионе за 2022 год. Оказалось, что она составила 12,7%, больше всего подорожали услуги в области – до 17%.

Тем не менее, Томская область заняла второе место в рейтинге среди регионов с самыми низкими ценами на топливо. Литр топлива можно купить в области за 47,40 рублей.

Среда, 18 января

В Томске завершилась госэкспертиза костела на ул. Бакунина, 4. На его ремонт потребуется потратить 67,906 млн рублей.

Пост главврача в межвузовской поликлинике заняла Марина Мусина. С июля 2022 года она исполняла обязанности руководителя.

Студент ТПУ намеревается покорить рекорд России на знание числа «Пи». Сергей Гоп планирует выучить и воспроизвести больше 13 тысяч знаков.

В Томске износ троллейбусов ТТУ оценивают в 100%. Процесс износа трамваев в 90%. Несмотря на это транспорт исправен и может продолжать поездки по маршруту.

Четверг, 19 января

В четверг стало известно еще об одном назначении. Пост начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности временно заняла Татьяна Бугаева. Исполняющей обязанности ее назначил Владимир Мазур.

В мэрии прошло обсуждение цены на проезд в общественном транспорте. Для нормального функционирования отрасли, как заявила руководитель компании-перевозчика, тариф должен составлять порядка 30 рублей. Общественники же напомнили, что об увеличении стоимости проезда можно говорить после повышения качества услуг.

В Крещение томичи окунулись в проруби, которые организовали на реке Томь. На самое начало купаний пришли около 70 человек. Наш корреспондент подготовил фоторепортаж.

Учебную гранату принес девятиклассник в лицей №1. Обстоятельства инцидента выясняли специалисты.

Вопрос с энергоснабжением в районе Кузовлевского тракта решат «Горсети». Провести туда дороги и сети ранее постановил суд.

Мужчину, сбившего насмерть сотрудника ГИБДД в Томске лишили свободы на 2 года. Инцидент произошел в сентябре 2021 года.

Пятница, 20 января

Причины роста цен на отопление томичам пояснила начальник областного департамента тарифного регулирования Марина Вагина во время прямого эфира. Многих жителей города повергли в шок квитанции за ресурс в декабре.

Почти 90 работников «Томской лампочки» написали заявление на увольнение «по собственному желанию». Один из цехов закрылся 23 декабря 2022 года. В канун Нового года люди остались без работы.

Очаг бешенства обнаружили специалисты в деревне Кожевниково-на-Шегарке. Вспышку спровоцировал найденный труп лисы.