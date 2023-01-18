Износ троллейбусов в Томске составляет 100%

Также существует проблема с отсутствием запасных частей. Фото: Анна Ковалёва

Износ троллейбусов на январь 2023 года составляет 100%, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе мэрии со ссылкой на Трамвайно-троллейбусное управление. Процент износа трамваев составляет порядка 90%.

«По информации ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление», износ рассчитывается из нормативного срока эксплуатации транспортного средства, который для троллейбуса рассчитан как 10 лет, для трамвая — 16 лет», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, даже после истечение срока эксплуатации транспорт исправен и может продолжать поездки по маршруту. Для продолжения срока эксплуатации транспорта, сотрудники ТТУ проводят ремонтные работы.

Также существует проблема с отсутствием запасных частей. К примеру, для моделей 605 и 608 они не выпускаются.

«Для поддержания трамваев в технически исправном состоянии основной объем агрегатов и узлов восстанавливается собственными силами в цехе обслуживания и ремонта трамваев», - сообщили в ТТУ.

Ведутся работы по восстановлению деталей и созданию инструментов по ремонту, стендов и оснастки. Некоторые запчасти изготавливают и ремонтируют в Новосибирске и Прокопьевске, а специалисты управления прошли обучения по ремонту электронных блоков на заводе-изготовителе.

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