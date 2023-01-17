Томская область заняла второе место в рейтинге среди регионов с самыми низкими ценами на топливо

Снижение потребительских цен на автомобильный бензин фиксировалось в 12 регионах РФ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Среди регионов с самыми низкими ценами на топливо, Томская область заняла 2 место. Речь идет о ноябре 2022 года, сообщает ИА «ПромРейтинг», опираясь на данные Росстата.
"В ноябре 2022 года индекс потребительских цен на автомобильный бензин по сравнению с октябрем того же года составил 100,1%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Томская область заняла вторую строчку в ноябре 2022 года. Литр топлива в регионе стоит 47,40 рублей. Самое значительное - в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 1,1%. Отмечается, что третье место заняла Новосибирская область.
Снижение потребительских цен на автомобильный бензин фиксировалось в 12 регионах РФ.