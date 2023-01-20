В Кожевниково-на-Шегарке Томской области ввели карантинные меры из-за нового очага бешенства

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В Томской области зафиксировали новый очаг бешенства, вспышку которого спровоцировал найденный труп лисы. Управление Россельхознадзора по Томской области сообщает, что на территории деревни Кожевниково-на-Шегарке Кожевниковского района Томской области были введены карантинные меры.

"На территории д. Кожевниково-на-Шегарке Кожевниковского района Томской области с 10 января 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. Специалисты Департамента ветеринарии Томской области подтвердили, что очагом инфекции стал труп лисы, обнаруженный в личном подсобном хозяйстве", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что зараженную тушу дикого животного уничтожили в печи инсинератора (специальная установка для утилизации и безопасного термического сжигания, - прим.ред.)

На территории Кожевниковского района Томской области случай выявления бешенства уже не первый. Владельцам крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кошек, собак и других домашних животных, которые содержатся деревне Кожевниково-на-Шегарке необходимо соблюдать меры безопасности и придерживаться карантинного режима.

В карантинные меры входит перечень действий: по требованию сотрудников государственной ветеринарной службы ОГАУ «Кожевниковское райветуправление» разрешить провести вакцинирование животных от бешенства. Кроме того, не отпускать животных и питомцев на "самовыгул" без присмотра, не ввозить и не вывозить новых "подопечных".

Также на период карантина запрещается охотиться на животных, которые являются восприимчивыми к бешенству.

Если томичи заметили признаки бешенства у своих животных, либо обнаружили их трупы, необходимо сообщить по телефону в госветслужбу своего района, либо на горячую линию: 8 800 301 24 40, или в Управление Россельхознадзора по Томской областям +7 (952) 161 59 50.

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