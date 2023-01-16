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НовостиОбщество16 января 2023 7:19

В Томске оперативники проверят информацию о возможном минировании ТУСУРа

Из здания были эвакуированы люди
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Кирилл Колемасов

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 16 января, в понедельник, были эвакуированы ученики и преподаватели из главного корпуса ТУСУРа. В 12.30 минут по местному времени поступило сообщение от неизвестных о минировании. В администрации Томской области сообщили, что оперативные сотрудники проверят данную информацию.

«В связи с полученной информацией об угрозе минирования на объекте работают оперативные службы, - пояснил Игорь Толстоносов, заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности.

Игорь Толстоносов уточнил, что все сообщения о минировании, которые поступают в учреждения города, проверяются правоохранительными органами. Спикер также напомнил, что за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы".

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