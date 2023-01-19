Томский девятиклассник принес учебную гранату в лицей №1

Учебные гранаты представляют собой муляжи разрывного снаряда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 января, девятиклассаник пронес в лицей №1 учебную гранату. Учеников эвакуировали. Ситуацию прокомментировали представители администрации Томска.

В Департаменте образования городской администрации журналисту «КП-Томск» подтвердили, что граната была учебная. Ее купил в интернете и принес в лицей учащийся, чтобы показать учителю на уроке ОБЖ. По словам специалистов, сейчас опасности нет, все ученики вернулись в классы на занятия. Представители лицея также подтвердили, что учебный процесс возобновлен.

«Педагог поступил строго по инструкции и незамедлительно изъял потенциально опасный предмет. Незамедлительно была произведена эвакуация учеников и сотрудников учреждения», - уточнили сотрудники департамента образования.

Ранее в паблике «Регион-70» появилась информация об инциденте с гранатой, очевидцы написали в комментариях, что на месте работали кинологи. Одна из учениц добавила, что в это время ее класс пропустил три урока.

Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства инцидента с учебной гранатой в томском лицее.

Читайте также В Томске водитель "Лексуса" сбил женщину на пешеходном переходе