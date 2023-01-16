В Томске адвокат подозревается в мошенничестве на 6 млн рублей

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В Томске пресекли дачу взятки адвокату, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Задержанный потребовал от родственников подсудимого шесть миллионов рублей, рассказав, что он может повлиять на государственных деятелей и их решение. Об этом сообщили в СУ СК по Томской области.

"СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Томской области, подозреваемого в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый с декабря 2022 года по январь 2023 года вводил в заблуждение родственника подсудимого по уголовному делу, который проходил по делу о мошенничестве. Адвокат сообщил, что от он может повлиять на суд при вынесении обвинительного приговора без реального срока лишения свободы.

На самом деле задержанный не имел каких-либо рычагов для изменения ситуации и действовал из корыстных побуждений. Для того, чтобы прийти к соглашению с должностными лицами адвокат назвал сумму в шесть миллионов рублей.

На 14 января 2023 года была назначена встреча по передаче части взятки в размере одного миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали адвоката, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

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