Марина Мусина заняла пост главврача межвузовской поликлиники в Томске

Фото: Область здоровья

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил главным врачом межвузовской поликлиники Томска Марину Мусину, которая с июля 2022 года была на позиции временно исполняющей обязанности. Об этом сообщает Область здоровья.

"Марина Мусина в 1994 году окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатрия». После окончания института трудовую деятельность начала в должности районного педиатра Болотнинской районной больницы города Болотное Новосибирской области. Затем была назначена на должность заведующей детской консультацией", - пишет облздрав.

Уточняется, что Марина Мусина переехала в Томскую область почти 19 лет назад - в 2004 году. В 2009 работала врачом-педиатром в межвузовской поликлинике. В 2010 завершила подготовку в интернатуре по специальности «педиатрия» СибГМУ. В 2018 году была назначена на должность заместителя главного врача межвузовской поликлиники по медицинской части.

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