На ремонт костела в Томске необходимо больше 67 миллионов рублей

Сейчас проект проходит согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Томской области. Фото: Кирилл Колемасов

На ремонтные работы в костеле на ул. Бакунина, 4 в Томске потребуется 67, 906 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации. Современное здание было возведено в 1833 году.

Проект по сохранению архитектурного достояния разработал центр по охране памятников Томской области. Он получил положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщила председатель регионального комитет по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Сейчас проект проходит согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.

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