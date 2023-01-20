Почти 90 работников завода «Томская лампочка» уволились после закрытия цеха

Фото: LEADlight - Лампочка Томича

В Томске 23 декабря 2022 года закрылся один из цехов «Томской лампочки», сотрудники которого были вынуждены подписать заявления об увольнении по собственному желанию. В период до 18 января 2023 года с предприятия уволилось 89 человек, 17 из них перешли на другое место работы. Об этом изданию «КП-Томск» сообщили в Федерации профсоюзных организаций Томской области.

Фото: LEADlight - Лампочка Томича

«По имеющейся информации, долгов нет. По состоянию на 23.12.2022 на предприятии работало 192 человека, за период с 23.12.22г. по 18.01.2022г. уволились по собственному желанию 89 человек», - сообщили «КП-Томск» в Федерации профсоюзных организаций Томской области.

Уточняется, что о процессах внутри компании LEADlight Group известно было заблаговременно. Однако сами сотрудники предприятия не обращались в ФПО ТО за помощью. Кроме того, миссия по «спасению» завода профсоюзными организациями проводилась в течении последних двух лет. Проходили совещания в администрации Томской области, где присутствовали представители налоговой, прокуратуры и профильные областные департаменты.

Фото: LEADlight - Лампочка Томича

В профсоюзе отметили, что все вопросы, которые связаны с увольнением, оплатой труда и прочими правами сотрудников стоят на особом контроле ФПО ТО. После увольнения 17 сотрудников цеха ламп накаливания нашли себе место в НПЦ «Полюс», другие же либо нашли место работы самостоятельно, либо до сих пор в поисках.

Напомним, ранее издание «КП-Томск» сообщало, что в канун Нового года сотрудники цеха по изготовлению ламп накаливания в заводе остались без работы из-за закрытия подразделения. Они отработали последний день 23 декабря 2022 года, после чего написали заявления «по собственному желанию».

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