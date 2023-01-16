В Томске студентов ТУСУРа эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Ксения Высотина

Студентов и сотрудников ТУСУРа эвакуировали 16 января из главного учебного корпуса. Это произошло в связи с сообщением о минировании, которое поступило в 12.30, сообщила журналисту "КП-Томск" представительница пресс-службы вуза.

"В 12.30 поступило сообщение о минировании и все были эвакуированы из главного корпуса. На данный момент студенты и сотрудники возвращаются в здание. Все хорошо", - уточнили в университете.

В паблике "Регион-70" также сообщают о том, что из корпуса на площади Южной также были эвакуированы люди.