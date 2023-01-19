"Горсети" решат вопрос с энергообеспечением в районе Кузовлевского тракта

Возможно, это получится сделать в сентябре-октябре 2023 года. Фото: Кирилл Колемасов

Вопрос с электроснабжением в районе Кузовлево будет решен в 2023 году. Об этом журналистам сообщил глава компании ООО «Горсети» Владимир Резников.

«Нельзя было выделять участки в Кузовлево многодетным семьям. Выделили, чтобы отвязаться. Ни дороги, лес чистый, ничего. В этом году можно твердо сказать, что будет. Буквально неделю назад с и.о. мэра и с областным руководителем встречался, что в район Кузовлево энергоснабжение сделаем», - сообщил Резников.

Как сообщил глава "Горсетей", возможно, это получится сделать в сентябре-октябре 2023 года, когда подпишут договоры.

Ранее мы рассказывали, что провести дороги и сети к Кузовлево постановил суд. Ранее иск по этому вопросу отправляла прокуратора. Решение так и не было исполнено.

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