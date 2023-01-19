Томича, задавившего насмерть сотрудника ГИБДД, отправили в колонию-поселение

Увидев аварию, водитель не успел затормозить и наехал на человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский водитель превысил скорость, из-за чего не смог своевременно остановить машину и наехал на сотрудника ГИБДД. От полученных травм мужчина скончался. Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

27 сентября 2021 года 25-летний томич ехал на автомобиле «Subaru Legacy Outback» по улице 79 Гвардейской Дивизии. Он направлялся в сторону проспекта Комсомольский. «Проезжая по верхнему уровню транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольский и ул. Пушкина, он увидел дорожно-транспортное происшествие, попытался затормозить, однако из-за обледенения проезжей части и превышения максимально разрешенной скорости наехал на барьерное ограждение», - уточняют в сообщении. Машину отбросило, из-за чего под ее колеса попал 31-летний сотрудник ГИБДД, следовавший к месту службы. На следующий день инспектор скончался в больнице.

Жителя Томска осудили по статье 264 - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчину также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу пока не вступил.

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