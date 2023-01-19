"Незабываемые ощущения": жители Томска окунулись в прорубь в Крещение

Крещенскую прорубь для горожан оборудовали на реке Томь. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 января, жители Томска традиционно отмечают Крещение. В 2023 году крещенскую прорубь для горожан оборудовали на реке Томь рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля.

Фото: Ксения Высотина

В 12.00 митрополит Томский и Асиновский Ростислав освятил воду и через полчаса начались купания.

Фото: Ксения Высотина

По оценке корреспондента "КП-Томск", на самое начало купаний пришло около 70 человек. В основном в прорубь окунались мужчины.

Фото: Ксения Высотина

Однако женщины тоже принимали участие в Крещенских купаниях. Например, томича Елена окунулась первый раз в совей жизни.

"Незабываемые ощущения. Я первый раз это сделала и так счастлива", - рассказала 34-летняя горожанка.

Фото: Ксения Высотина

На месте работали спасатели и МЧС, а также скорая помощь. Помимо этого, для томичей были развернуты раздевалки и готовился горячий чай.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Отметим, что окунуться в прорубь можно будет до 20.00.

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