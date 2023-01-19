Владимир Мазур назначил нового начальника департамента по инновациям и предпринимательству

Стаж государственной службы Татьяны Бугаевой составляет 19 лет, Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил и.о. начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Татьяну Бугаеву, сообщает пресс-служба администрации региона. До этого Бугаева работала заместителем руководителя.

«Александр Федченко, возглавлявший департамент с ноября 2020-го, оставил должность в связи переходом на работу в органы исполнительной власти Югры», - говорится в сообщении.

Татьяна Бугаева родилась в Кемеровской области. Окончила НИ ТГУ по специальности «юриспруденция» в 2006 году, в 2013 получила еще одно образование в ТУСУР-е по специальности «государственное и муниципальное управление». Стаж государственной службы Татьяны Бугаевой составляет 19 лет, с 2016 года она работает в исполнительных органах государственной власти Томской области.

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