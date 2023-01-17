В Томской области в 2022 году зафиксирован рост инфляции до 12,7%

Фото: Наталья Качановская

В 2022 году в Томской области инфляция составила 12,7%. Больше всего в регионе подорожали услуги до 17%, сообщают эксперты Томскстата.

Отмечается, что в 2019 году рост составил 3,9%, то в прошлом году - 12,7%. За последние несколько лет в Томской области выросли цены на жилье и коммунальные услуги.

в сфере услуг в прошлом году подорожал заграничный отдых (на 157,6%), юристы и нотариус (на 54%), натяжные потолки (на 43,1%), перелет эконом-классом (на39,2%), шиномонтаж (на 37,2%) и ритуальные услуги (на 36,4%).

Что касается продуктов, то здесь цены выросли на 9,5%. Больше всего подорожал зеленый чай, маргарин, креветки и рис. Из непродовольственных товаров: краска для волос, одноразовы бритвы, хозяйственное мыло, шампуни, кухонные полотенца и импортные автомобили. В общей сложности их рост составил 13%.