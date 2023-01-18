Томский студент планирует установить рекорд России на знание числа "Пи"

Фото: ТПУ

В Томске студент ТПУ планирует установить рекорд России на знание числа "Пи". Сергею Гоп нужно будет запомнить и воспроизвести наизусть больше 13 тысяч знаков, сообщает пресс-служба вуза.

"Студент Томского политехнического университета Сергей Гоп готовится установить новый рекорд России — запомнить и воспроизвести наизусть больше 13 тысяч знаков после запятой числа π. Сейчас идут последние приготовления, установка рекорда запланирована на февраль 2023 года", - говорится в сообщении университета.

Студент политехнического вуза занимается мнемотехникой (техника запоминания) с января 2019 года. Он участвовал в онлайн-турнирах и чемпионате России по спортивному запоминанию – 2022, в котором занял пятое место.

Как рассказывает сам Сергей, он начал с запоминания первой тысячи числа "Пи", для того чтобы продемонстрировать возможности мнемотехники.

"Мне стало интересно, сколько цифр смогу добавить, с какими трудностями столкнусь. Сейчас знаю 8,5 тысячи цифр после запятой, постоянно изучаю новые. Для установления российского рекорда нужно запомнить больше чем 13 202 цифры. В моих планах побить рекорд в начале февраля 2023 года", - говорит студент.

На данный момент Сергей Гоп заканчивает подготовку к установлению рекорда, готовит необходимые для этого документы и ищет инвесторов.