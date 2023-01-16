В Томске усилят противопожарные меры после гибели четырех людей за два дня

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области будет усилена профилактическая работа в связи с погибшими на пожарах в Первомайском и Томском районах, предложение об этом сообщила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Напомним, в городе Колпашево 12 января произошел пожар в жилом деревянном доме, под кроватью было обнаружено тело мужчины. На следующий день в селе Губино погиб еще один мужчина 65-лет, причиной пожара могли явиться неисправность дымохода либо перегрев печи, отапливающей строение. В этот же день томичи узнали еще одну шокирующую новость - в селе Комсомольск погибла 31-летняя женщина и ее 7-летний ребенок, предварительно, отравились продуктами горения.

Уточняется, что в регионе идет адресная работа по предупреждению пожаров и правильному использованию отопительных приборов. На настоящий момент в Томской области 350 домовладений из группы риска, а именно многодетные семьи и маломобильные граждане и другие, у которых в жилище не установлены автономные пожарные извещатели.

В ближайшее время планируется провести плановые проверки, раздачу памяток о соблюдении пожарной безопасности на подомовых обходах, в школах, на собраниях и сходах граждан. Кроме того, пройдут рейды по социально неадаптированным группам населения, а также продолжится установка АДПИ.

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