В Томской области в экодиктанте приняли участие более 30 тысяч человек

Фото: Оберемченко Николай

В Томской области с 11 ноября по 4 декабря 2022 года проходил экологический диктант, на котором жители региона демонстрировали свои знания по вопросам бережного отношения к природе. В мероприятии приняло участие более 30 тысяч томичей и почти треть из них удостоена почетными дипломами, сообщает "Облкомприрода".

"В Томской области во Всероссийском экодиктанте приняли онлайн участие 31 023 человек, из которых 11 241 получили дипломы победителей I, II, III степени. В регионе были организованы офлайн-площадки: в Шегарском районе – ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», в Колпашевском районе – МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа», в г. Томске – УФСИН России по Томской области, МАОУ гимназия № 26 г. Томска", - говорится в сообщении.

Кроме того, в экодиктанте участвовали жители из разных точек мира - их общее количество составило 4,188 миллиона человек из 173 стран мира.

В ходе проверки экологических знаний томичам и другим участникам за 45 минут предстояло ответить на 25 вопросов по темам: отходы, вода, воздух, климат, лес, заповедные территории, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие.

Читайте также: В Томске 17 января будет умеренный ветер и потеплеет до -6 градусов