Томичам рассказали о росте цены на отопление в декабре

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В прямом эфире начальник областного департамента тарифного регулирования Марина Вагина рассказала томичам о росте цены на отопление.

В 2022 году в России дважды изменились тарифы - в июле и в декабре. Кроме того, оплата за тепло складывается не только из тарифа, вторая составляющая - это объем потребления", - сказала Вагина.

Начальник департамента отметила, что в 2023 году цены на тарифы меняться не будут. Также заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко уточнил, что 2022 год в Томске был теплее, чем 2021-й.

"Средняя температура в 2022 году - 5,6 С. Средняя температура наружного воздуха в 2021 году - 7С. То есть 2022 год у нас теплее, чем 2021. При этом есть второй фактор - это количество дней отопительного периода. В 2022 году таких дней было 240. В 2021 - 234", - подчеркнул Ющенко.

В прямом эфире выступил также начальник областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Яков Грель. Он отметил, что только в Томске сохраняется уникальная вариативность для тех домов, которые имеют приборы учета оплачивать тепло либо по 1/12, либо по факту.

Добавим, что у потребителей "ТомскРТС" с декабря 2022 года тариф на тепловую энергию вырос на 8,99% – с 2 246,93 рубля до 2449,15 рубля за гигакалорию. Томичи тем не менее испытали шок, получив квитанции за тепло за декабрь.

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