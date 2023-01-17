Главой департамента промышленности и энергетики Томской области стала Анастасия Шевченко

Фото: Администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил Анастасию Шевченко на пост временно исполняющей обязанности начальника департамента промышленности и энергетики администрации Томской области. Об этом говорится на сайте обладминистрации.

"Сергей Шварцев, возглавлявший департамент с октября 2021 года, оставил должность в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе – 11 января ему исполнилось 65. Анастасия Шевченко будет возглавлять департамент до решения кадрового вопроса", - говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил Сергея Шварцева за службу на посту и выразил надежду, что у Анастасии Шевченко достаточно энергии и опыта для исполнения нововозложенных обязанностей. Также Владимир Мазур пожелал новому начальнику департамента промышленности и энергетики сохранить достигнутые результаты и вывести возглавляемый сектор на новый уровень.

Отмечается, что Анастасия Шевченко окончила ТГУ по специальности «юриспруденция», затем Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Начала трудовую деятельность в региональном фонде «Инновационно-технологический центр», с 2003 по 2007 годы занималась юридическим сопровождением в ресурсоснабжающих организациях Томска. С 2011 по 2018 годы Анастасия была заместителем начальника департамента архитектуры и строительства Томской области. В 2018 году перешла на должность заместителя ныне возглавляемой должности.

Читайте также: В Томской области губернатор назначил главврача Шегарской районной больницы