«Тариф должен составлять порядка 30 рублей»: перевозчики назвали оптимальную цену проезда в общественном транспорте Томска

Перевозчики назвали оптимальным тарифом - 30 рублей за проезд в общественном транспорте Фото: Анна Ковалёва

На 19 января 2023 года еще не определена величина нового тарифа на проезд в общественном транспорте Томска. Стоимость билетов собираются повысить в феврале, однако проблемы с качеством сервиса до сих пор не устранены. Это обсудили на рабочей встрече в мэрии представители компаний-перевозчиков, профильного комитета, городские депутаты и общественники.

По словам руководителя компании-перевозчика Елены Пуль, сдерживание тарифа может сильно дестабилизировать пассажирские перевозки. «Основные проблемы, которые влияют на отрасль – это значительный рост цен на ГСМ и запчасти, а также отток водительских кадров, который по некоторым маршрутам составил 50%. Для нормального функционирования отрасли тариф должен составлять порядка 30 рублей», - процитировала Елену Пуль пресс-служба мэрии. В администрации также уточнили, что из-за ковидных ограничений, а затем санкций, перевозчикам пришлось уйти с маршрутов №22 и №25/52. Сегодня под вопросом работа маршрутов № 8/9, 30/33, 36/37 – там больше всего нарушений.

Сегодня в Томске работают 11 перевозчиков на 18 муниципальных маршрутах Фото: Анна Ковалёва

«За 2022 год в Центр поступило порядка 3 тысяч жалоб, большинство из которых касались проезда остановок, несоблюдения интервала движения и грубости водителей. За нарушения администрация предъявила перевозчикам штрафные санкции в рамках контрактов. В 2022 году сумма штрафов составила порядка 200 тысяч рублей», - сказано в сообщении. Кроме того, санитарное состояние транспорта, переполненность салонов – также возмущают горожан.

«Бывает, что ждешь очень долго автобус на морозе, и вот он, наконец, приехал, но ты понимаешь, что ты просто в него не вмещаешься и остаешься дальше на остановке!», - пожаловалась томичка Елена Тимофеевна.

На рабочей встрече в мэрии общественники напомнили, что только после повышения качества услуг можно будет менять тарифы. Об этом же говорил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер во время декабрьской проверки работы городского маршрутного транспорта.

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