«КП-Томск» рассказывает о самых громких новостях за прошедшую неделю

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В Томске с 9 января по 13 января происходило много событий и происшествий. «КП-Томск» рассказывает, чем томичам больше всего запомнилась минувшая рабочая неделя, читайте нашу подборку.

9 января, понедельник

В Томске 9 января затопило проспект Мира, 39. На месте произошел прорыв трубы, сотрудники "ТомскРТС" уже локализовали утечку.

В Томске следственный комитет направил в суд уголовное дело по обвинению экс-директора филиала банка в получении взятки.

В Томске из-за шквалистого ветра упала новогодняя елка возле СК Гармония. Искусственное дерево рухнуло прямо возле дворника.

10 января, вторник

Томский театр "2+КУ", созданный Владимиром Захаровым, объявил о сборе средств, которые пойдут на ремонт здания. По оценке специалистов, на восстановление понадобится примерно 3,5 миллиона рублей.

В Томске спустя 24 года был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве. Группа граждан напала на томича в 1998 году.

С поста генерального директора ФК «Томь» ушла Татьяна Смирнова, об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Она проработала в организации 10 лет, шесть из них занимала была руководителем.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал жителям Томской области о новой разновидности COVID-19 под названием "Кракен". По словам специалиста, его симптомы очень «характерны» для симптомов ОРВИ.

11 января, среда

В Томске пластические хирурги смогли после операции по удалению опухоли груди полностью восстановить молочные железы. Операцию по одномоментной пересадке жировых желез в Томске впервые провели в начале 2022 года.

Губернатор томской области Владимир Мазур сообщил, что в 2023 году по застройкам есть фундаментальные планы - необходимо ввести 500 тысяч квадратных метров жилья.

Сразу два новых аппаратно-программных комплекса мобильной диагностики появились в медицинских учреждениях региона. В Первомайской районной больнице заработал телекардиограф MDDC Cardio, а в Томском фтизиопульмонологическом центре - цифровой ФАП.

12 января, четверг

12 января в Колпашево в результате пожара в двухэтажном деревянном доме на ул. Ленина погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Возгорание произошло на втором этаже.

В Томской области специалисты Роспотребнадзора ожидают новую волну заболеваемости ОРИ. Это связано с возращением горожан на рабочие места.

В России могут поднять призывной возраст уже к весеннему призыву. В профильном комитете Госдумы предположили, что в армию могут отправиться с 18 до 30 лет.

В Томской области жители села Каргасок боятся за свою жизнь из-за стаи диких собак. Сельчане уже ни раз обращались в администрацию, но результатов нет.

13 января, пятница

В Томском районе в деревне Губино произошел еще один смертельный пожар. В огне погиб 65-летний мужчина, который проживал в сгоревшем доме.

Минкультуры России одобрило заявку Томской области на финансирование из федерального бюджета. Теперь региону выделят почти 7 млн рублей на сохранение сельской церкви начала XIX века.

В Томской области в селе Комсомольск СК РФ возбудило уголовное дело после гибели матери с сыном в пожаре.

Десятилетняя жительница Томской области осенью принесла домой гусеницу. Морозной зимой из кокона вылупилась бабочка.

В Каргаске жители жалуются на массовые убийства домашнего скота. Как утверждают авторы, пострадали уже более 100 дворов. Нападения происходят каждый день. Ночью кто-то пробирается во дворы к жителям, убивает и съедает животных.