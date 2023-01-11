В 2023 году власти Томска планируют ввести 500 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Пыхалова Юлия

Губернатор томской области Владимир Мазур сообщил, что в 2023 году по застройкам есть фундаментальные планы - необходимо ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. Об этом он сообщил в своем-телеграм-канале.

"Утверждаю производственные планы отраслей на год. Особое внимание жилищному строительству. Задача на 2023-й – ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом, когда застройщики сдали 354 тысячи, это трудная задача", - отметил губернатор.

Глава региона также заметил, что задача поставленная трудная, однако выполнимая. Глава региона ждет от отрасли качества выполнения работ - с современным и доступным жильем, с развитой социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой, комфортной для людей средой.

Кроме того, строительство, по мнению Владимира Мазура, является ключевой отраслью экономики, формирующей рабочие места и созывающей инвестиции.

Читайте также: В Томской области объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства малого транспортного кольца