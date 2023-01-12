В Томской области под осенний призыв могут попасть 30-летние мужчины

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В России могут поднять призывной возраст уже к весеннему призыву. В профильном комитете Госдумы предположили, что в армию могут отправиться с 18 до 30 лет. Такую информацию дал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

По мнению депутата, потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования.

"Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", - разъяснил Картаполов.

Напомним, что в рамках осеннего призыва в 2022 году в Томской области планировалось призвать 800 человек.