Томской области выделят почти 7 млн рублей на сохранение сельской церкви начала XIX века

Фото: Ксения Высотина

Минкультуры России одобрило заявку Томской области на финансирование из федерального бюджета. Теперь региону выделят почти 7 млн рублей на сохранение сельской церкви начала XIX века, сообщает пресс-служба администрации области.

"Министерство культуры РФ одобрило заявку Томской области на финансирование из федерального бюджета разработки проектной документации для Воскресенской церкви в селе Тогур", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации рассказали, что на разработку проектно-сметной документации для реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Воскресенская церковь, 1818 г.» из федерального бюджета выделено 6,958 млн рублей. Объект расположен по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, пер. Торговый, 1.

На данный момент ведется поиск подрядчика.

Отмечается, что на 2023 год было запрошено финансирование на разработку проектной документации для Воскресенской церкви в селе Тогур, двух памятников в Нарыме и здания бывшей гостиницы «Северная» на проспекте Ленина, 86 в Томске. Также подана заявка на выделение средств для противоаварийных мероприятий в здании «Семинария Духовная» на Никитина, 8, стр. 4, 5 и церкви в Нагорном Иштане.